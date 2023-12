Sabor Bajero cierra el año con mucha sazón

"Eso de que en Barranquilla no hay planes para comer es mentira. Aquí en cada esquina puedes encontrar algo rico. Siempre hay ferias y una cantidad de restaurantes que tienen de todo lo que nos gusta".

Había para todos los gustos. Luego de un apetecido almuerzo, estaban a disposición las cocadas, las cuales son una parte integral de celebraciones y festividades barranquilleras.

La base de las cocadas, compuesta principalmente de coco rallado y azúcar de caña, son ingredientes emblemáticos del Caribe y Ledys Cardozo es una de esas herederas culinarias.

"Hago cocadas con leche en polvo, coco con guayaba, coco con leche, enyucados. Aquí estoy muy feliz porque gracias a Sabor Bajero me he dado a conocer. En redes sociales he podido hacer muy buenos clientes".