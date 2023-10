Actor Ryan Reynolds revela que lucha con problemas de salud mental

Durante una entrevista en la 11ª Gala Anual Revels & Revelations de Bring Change to Mind, en Nueva York, evento que es organizado por la entidad benéfica cofundada por Glenn Close, el intérprete mencionó que tiene momento donde siente que está “fuera de control”.

En la conversación, exclusiva con Page Six, Reynonlds que se ayuda con “pequeños rituales” para poder mantener un equilibrio y estar bien.

“No estoy siempre bien, la verdad… Por supuesto, tengo mis pequeños rituales y ese tipo de cosas que me ayudan a mantener los pies sobre la tierra y a evitar que mi mente se descontrole. A veces se me da muy bien, otras no”, dijo el actor.

Agrego que ha estado implementando la meditación como salida para los momentos en que siente que no puede mantener el control.

“Tiendo a sobrecargarme cuando estoy en ese espiral. Soy más o menos consciente de esas cosas y las controlo lo mejor que puedo”, explicó.