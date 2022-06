Ryan Castro, de los buses a las grandes tarimas del mundo

Ryan Castro es uno de los nuevos líderes de la música urbana. Desde el colegio empezó a mostrar su gusto por este arte, haciendo rap y freestyle.

Este joven se ha destacado por su versatilidad a la hora de interpretar y desenvolverse con mucho flow en ritmos muy intensos como: rap, reggae, dancehall y reguetón.

Aunque en sus videos juega con la clásica estética aspiracional de los carros de alta gama y las mansiones, su amor por la música urbana nació en el barrio Pedregal, ubicado en el norte de Medellín.

Luego de salir del colegio, a los 16 años, se proyectó para hacer música a nivel profesional. Inspirado por las películas que vio de 50 Cent, Eminem o Daddy Yankee, Ryan salió a buscar su primer público: los usuarios del transporte urbano que realizan largos recorridos por la ‘Ciudad de la eterna primavera’ para llegar a su destino.

“Fue una experiencia que me volvió muy maduro. Ahora puedo llenar cualquier lugar a donde voy. Cantar en un bus es un escenario súper difícil, hay gente que va a ir a trabajar y que no te escucha, personas que no te conocen o no les interesa ver a un artista, pero la verdad me lo disfruté mucho. Fue una enseñanza de lucha, trabajo y de una persona soñadora”, contó el paisa.

Luego de tocar varias puertas y ver limitadas sus oportunidades tomó la decisión de irse del país para trabajar, ahorrar dinero e invertirlo en su proyecto. Llegó a Curazao y trabajó en hoteles y restaurantes. Cada peso que ganó lo usó para costear sus producciones y los videos musicales.