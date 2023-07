La celebración de los 75 años de ‘El Poeta de la Salsa’ será por lo alto. Para ello, lanzará su nuevo libro de memorias y también tiene listo junto a la orquesta de Roberto Delgado un álbum en vivo para conmemorar el 45° aniversario de Siembra.

“El libro de 500 páginas va a salir el día de mi cumpleaños 75, ni yo mismo me lo creo. Es una especie de reencuentro y anécdotas que experimenté a través de mi vida. Serán 50 años en la música, la actuación, como migrante, como estudiante en Panamá. Contaré cómo me abrí camino en Nueva York, La Fania, por qué me lancé para presidente, la política, qué fue lo que pasó con Willie Colón. El mismo ‘Gabo’ me lo dijo: ‘Escribe tus cosas ahora que estás vivo, porque cuando te mueras, otros son los que van a escribir por ti y probablemente no sea la verdad’.

Sobre el álbum en vivo, detalló que ese trabajo representó su segunda colaboración con Willie Colón y es aún considerado como el álbum de mayor venta en la historia del género salsero.

“Esta grabación representa la primera vez que los siete temas de Siembra han sido interpretados en secuencia, tal y como fueron originalmente presentados”.

El festejo de los 75 de Rubén también se sentirá en Colombia, debido a que el próximo 28 de julio arribará al país con su ‘Salsa Swing Tour’, que inicia en Medellín, en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado; seguirá por Bogotá, en el estadio El Campin el 29 de julio; volará a Cali, el viernes 4 de agosto en el Estadio Pascual Guerrero, y terminará el sábado 5 de agosto en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

EL HERALDO conoció parte del repertorio que interpretará en esta gira. Temas como: Pedro Navaja, El cantante, Amor y control, Buscando guayaba, Plantación Adentro, Ligia Elena y Descarga caliente integran la lista, este último solo lo interpreta en La Arenosa.

Finalmente, reveló que está en conversaciones con Carlos Vives para hacer un álbum mitad Cumbia y mitad Vallenato, para explicarle bien al mundo cómo es que se interpretan estos géneros. “Yo me encargaría del vallenato, porque me permite contar mis crónicas, eso es lo que a mí me gusta”.