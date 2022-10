Roberto Serje y su mundo lleno de color

A pesar de su destacado talento en la pintura, Serje también ha tenido influencias musicales, su abuelo Lino de Pombo ha sido un gran aficionado por la música, tanto así que por años ha tocado el bajo en una banda de música tropical.

“Yo siempre he sido melómano y la música me encanta, y con mi nieto siempre escuchamos buena música. Cuando él estaba más pequeño le encantaban los porros y cada vez que escuchaba uno bailaba y saltaba, ahora le ha gustado más la música en inglés y me lo disfruto igual”.

Lino también dijo que si tuviera que ver un sueño cumplido sería el de su nieto siendo un gran artista.

“Realmente yo no veo a Roberto solo como un pintor, porque además de la música y el baile es súper cómico, le encanta hacer bromas, los acertijos y la magia, y sea que se dedique o no a las artes, yo si sé que estas estarán siempre presentes en su vida”.

Finalmente, su abuela paterna, Carmen Miranda de Serje, dijo que indiscutiblemente el valor que tiene la obra de su nieto trasciende los detalles técnicos y se centra más en la intencionalidad de crear por sí mismo.

“Para mí como abuela, la obra de Roberto me parece bellísima, pero no tanto por los trazos o los colores. Yo realmente no soy pintora ni mucho menos, lo que realmente me parece valioso es su audacia de saber que quiere hacer, por lo menos en la pintura, con solo seis años”.

Así mismo, Carmen dijo que un apoyo incondicional en todo el proceso han sido sus padres, quienes no solo son los encargados de comprar los insumos de las pinturas, sino que han estado dedicados a estimular esta parte artística de Roberto.