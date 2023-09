“Mis películas son un intento por comprender a los seres humanos”

Aunque el premio en el FICCI es algo que definitivamente lo alegra y le sirvió en su momento para que su cine fuera más conocido, Roberto confiesa que son más veces las que ha perdido que las que ha ganado y es algo que el público pocas veces ve.

“No creo que las derrotas momentáneas sean fracasos, ni que los triunfos esporádicos sean el éxito ni la meta”.

No obstante, ese premio en 2015 lo recuerda de manera especial pues no fue con la intención de ganar, ya que el solo hecho de estar en la selección oficial era una victoria, tanto así que se regresó antes de la premiación.

“Me empezaron a llamar desesperadamente, pero no me podían decir. Y yo, pero bueno, ¿y para qué? Hasta que un poco Roberto, o sea una voz interna, me decía: ¿será que gané? Le dije me acuerdo y le dije a la chica yo sé que tú no puedes decir, pero digámoslo de esta manera, ¿tú me recomendarías especialmente que yo estuviera allá esta noche? Sí, te lo recomiendo. Me subí al carro y me fui”.