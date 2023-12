Riviera Maya y hotel todo incluido de lujo, la mejor recompensa del año

Cuarenta y ocho horas semanales de trabajo, que al final de mes se acumulan en 192, y al año, en 2.304. Esa es la vida del promedio de la población, y aunque hay condiciones que varían la situación, el resultado en la mayoría de ocasiones es el mismo: vivir para trabajar.

Puede sonar algo deprimente, pero la realidad es que muchas personas buscan escapar de la cotidianidad, el caos, el afán, el estrés y la preocupación; por eso cada año planean 15 días de vacaciones.

Es un tiempo en el que lo caótico desaparece y la monotonía se desvanece, al menos por unos días. Las vacaciones no deberían ser algo improvisado o un trabajo tortuoso a la hora de planearlas, deben verse como el tiempo ideal para merecer una recompensa, un premio o un reconocimiento por todo lo que tuvimos que hacer para estar en un paraíso que siempre quisimos conocer, una ciudad cuyos edificios siempre quisimos contemplar o la arena que siempre quisimos sentir. Ese es el mejor pago del año.

Si la recompensa, felicidad y gratitud tuvieran geolocalización, esa sin duda estaría en la deslumbrante Riviera Maya, uno de los destinos más apetecidos en América. Y no es para menos. Tiene las mejores playas con aguas color turquesa y cristalinas, propias del mar Caribe. Es un lugar paradisiaco y elegirlo puede ser la mejor decisión.

No solo es disfrutar la gastronomía local y dejarse llevar por esos tacos ‘picanticos’, sino también encantarse por la amabilidad de los 250 mil habitantes, embajadores de esa región que abarca 120 kilómetros de costa del Caribe mexicano. Pero en el corazón de la Riviera Maya hay un paraíso manejado por cerca de 1500 trabajadores, dispuestos a hacer honor a la frase “Our world is your reward” (Nuestro mundo es tu recompensa). La misma que ha acompañado por más de cinco décadas a la cadena Grand Palladium Hotels & Resorts y que ha evolucionado en distintas experiencias como TRS que, entre otras palabras, es la opción de vacacionar de manera exclusiva y solo para adultos. Y es que cuando estamos de vacaciones, queremos dejar de lado los trabajos, incluso el de ser papás.

Llegar allí cada vez es más fácil, hay múltiples opciones, una de ellas es viajar por Copa Airlines que ofrece cerca de cuatro vuelos de Barranquilla a Cancún, o más de 20 itinerarios disponibles desde Bogotá.

Pero antes de recorrer ese paraíso en este artículo, ¿por qué elegir la Riviera Maya? Este destino se esconde en medio de una riqueza no solo natural, sino también cultural e histórica. Es un punto en el mapa en el que el pasado y el presente bailan juntos en una sinfonía de colores y sabores.

Las antiguas ruinas mayas, como las de Tulum, cuentan historias milenarias que resuenan en cada piedra tallada. Eso sí, es mejor escucharlas de la voz de las personas que habitan allí.

A 35 kilómetros del hotel TRS están las ruinas de Tulum. Adentrarse en ellas es recorrer la historia magnífica de los Mayas, y escucharla es generar un encuentro con las comunidades locales, sus tradiciones y su hospitalidad, creando lazos emocionales que trascienden las barreras del tiempo.