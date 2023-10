“Siento que abrí un gran sendero para la mujer en el vallenato”

En cuanto al lugar que se le está dando a la mujer dentro de este género musical, aplaude que sean muchas las que se hayan animado a hacerlo con calidad. Considera que está comenzando una nueva cultura de apreciación y valoración de las mujeres en el vallenato y eso es aplaudible. “En mi época yo luché muy sola, al igual que lo hizo Patricia Teherán en su tiempo, cada una lo hizo de manera distinta, pero con unas ganas enormes”.

En su diálogo con EL HERALDO esta mujer de 75 años también se refirió a la nueva generación de artistas femeninas como Ana del Castillo, reconociendo su talento y el impacto que han tenido.

“Su voz es excelente y realmente ha revolucionado el vallenato con su forma de ser tan extrovertida, tan espontánea. Canta sin límites, sin recato, para expresar pluralmente lo que sea. Eso le gusta a la juventud, romper el esquema”.

En cuanto al crecimiento del vallenato, la maestra cree que solo necesita mantener su esencia y expresar sentimientos genuinos para así traspasar fronteras.

“El vallenato lo único que necesita es seguir su esencia y expresar el sentimiento. Donde el vallenato nace y no tiene sentimiento, sino que está combinado a la parte mercantilista, ya no es vallenato. Los clásicos del vallenato han recorrido el mundo, un seguidor de mi música escuchó en Japón Sombra perdida y se puso a llorar. Entonces, ahora con toda esta tecnología, el vallenato no tiene fronteras”.

Además de su participación en la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) de la cual se convirtió en la primera mujer en ser presidenta, Fernández continúa tocando el piano y el acordeón y componiendo las letras que su corazón le dicta.

Finalmente, sobre el legado que espera dejar a futuras generaciones, sentencia que: “Siento que abrí un sendero para las mujeres en el vallenato y demostré que pueden expresar su feminidad y sensibilidad a través de la música”.