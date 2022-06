La reina Isabel II hace el saludo oficial en sus siete décadas en el trono

Nada más aparecer en el balcón, se pudieron escuchar los gritos de miles de personas que ocuparon la gran avenida ‘The Mall’, que une el palacio con Whitehall, la zona gubernamental del país.



Han sido pocas las ocasiones en que la reina Isabel II ha sido vista en público en el último año debido a sus problemas para andar, que hace con la ayuda de un bastón.



A este desfile acudieron otros miembros de la familia real, el primer ministro británico, Boris Johnson, y su esposa, Carrie Johnson, así como invitados especiales.

Members of The Royal Family depart Buckingham Palace as they travel towards Horse Guards Parade for Trooping the Colour. #PlatinumJubilee #HM70 pic.twitter.com/vwJsVu6mzZ