“Le estoy entregando al Vallenato mi mejor versión”: Rafa Pérez

Se trata de la quinta producción en solitario que graba el exintegrante de Grupo Kvrass y también corista de figuras como Beto Zabaleta o Jorge Oñate (QEPD).

Sin duda ha sido una jornada cargada de emociones para el vocalista oriundo de Chiriguaná, Cesar, ya que cumplió 39 años de vida y 15 de carrera artística.

Para lograr su objetivo de reunir cerca de 22 mil almas en el mítico escenario, Rafa contó con el respaldo de compositores de antaño, con quienes preparó un show para descrestar a los espectadores. Sus fans incluso tuvieron una motivación adicional para asistir ya que uno de ellos se llevó un carro cero kilómetros a través de un sorteo.

En esta entrevista concedida a EL HERALDO, Rafa Pérez se refirió a cuál es su mejor versión, esa que representa con madurez y evolución en su carrera musical.

“Le estoy entregando al Vallenato mi mejor versión, yo diría que es esa que recopila las experiencias de todo lo que he logrado aprender a lo largo de mi carrera musical. Mi mejor versión es poner al servicio de los amantes del vallenato todas esas grandes experiencias que he vivido, como siempre he dicho, desfilando por el estilo juvenil, el romántico y el tradicional. Tengo una madurez musical y por eso he querido mostrarle a la gente esa evolución, esa mejor versión de Rafa Pérez”.

Sobre el reto titánico que afrontó este viernes al lanzar y grabar en vivo su álbum, y sumarse a la lista de otras figuras juveniles que han logrado llenar el parque, entre ellos Ana Del castillo y Diego Daza, Pérez expresó que: “Más que llenar el parque, quiero llenar los corazones de la gente. También deseo motivar a las nuevas generaciones a soñar, a quedar en el corazón de la gente y mostrarles que nuestro vallenato sigue siendo el género más representativo de nuestro país”.