¡Radiante! Karol G engalana la portada de Rolling Stone

Con su nuevo deluxe ‘Bichota Season’ afirmó que es el significado mujer que se siente orgullosa del punto en el que está, de todo lo que tuvo que pasar.

“De que nunca se dejó. De que siempre tuvo una voz interior que le decía: ‘Dale que tú puedes’”. Nos enseña que está mal cuando nos felicitamos a nosotros mismos por algo que tenemos. Y no está mal. Nosotros mismos tenemos que ser los primeros que nos damos los créditos. Me han pasado muchas cosas en la vida y ya no me asustan. Pero ya no me da miedo porque ya sé que ya las superé”.

La colaboración ha sido un componente crucial en el viaje de Karol G. Su relación con otros artistas del género la ha llevado a la creación de éxitos memorables que resuenan en todo el mundo hispanohablante y más allá.

Su música aborda temas que van desde el empoderamiento femenino hasta el amor y la autenticidad, conectando con diversas audiencias en todo el espectro.

“Que le digan a uno que uno como que rompió récords de asistencia, es algo como que uno no se lo cree”.