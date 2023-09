“Presto mi voz a muchas mujeres que quizás quieran decir lo mismo”: Shakira

Es la artista latina femenina más vista y una de las 10 principales en la historia de YouTube con más de 20 mil millones de visitas acumuladas. Además de ser la cantante latinoamericana más reproducida en Spotify.

Al recibir el premio, Shakira dio un emotivo discurso en el que resaltó las características que la han hecho mujer y la influencia que ha tenido el 2023 para empezar cambios en su vida.

"Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida. Este año he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer porque es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, más valientes y más independientes de lo que nos enseñaron a ser", expresó.