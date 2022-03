‘No se habla de Bruno’ puso a bailar a los famosos en los Óscar

Rojo, amarillo, azul, verde...los colores dominaban el escenario del teatro Dolby en los trajes de los cantantes y del cuerpo de baile que interpretaron una canción que es el mayor éxito de una canción de Disney desde 1995.

El tema, producido por Lin-Manuel Miranda, alcanzó el cuarto puesto de la lista estadounidense Billboard Hot 100, que hasta ahora solo habían conseguido "Can You Feel the Love Tonight", de Elton John para la película de "The Lion King" (agosto de 1994), y "Colors of the Wind", de Vanessa Williams para "Pocahontas" (agosto de 1995).