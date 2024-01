Premios Emmy 2024, conozca todos los detalles y dónde verlos en vivo

Este récord incluye 27 nominaciones para la temporada final de Succesion, el programa más nominado este año, haciendo historia con tres nominaciones en la categoría Mejor Actor Protagónico en Serie Dramática. Además, la nueva serie The Last of Us se destaca con 24 nominaciones en las categorías principales y The White Lotus rompe su último récord y arrasa en las categorías de Mejor Actor y Actriz de Reparto con nueve nominaciones.

La Casa del Dragón, es una precuela del icónico universo creado por George R.R. Martin y ambientada unos 200 años antes de los acontecimientos de Juego De Tronos. Esta serie abrió paso a conocer la intimidad de la Casa Targaryen. Además, nos invita a explorar a fondo los orígenes de la familia Daenerys Targaryen, revelando detalles cruciales sobre su historia. La producción cuenta con ocho nominaciones, entre las que se destaca a la Mejor Serie Dramática.

Moonage Daydream, el documental basado en la vida de David Bowie, también obtuvo múltiples nominaciones.