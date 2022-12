¿Por qué se separó ‘RBD’? Exintegrante explica cuáles fueron los motivos

“Por eso se acabó el grupo. Hubo un momento en el cual ya fue demasiado el desgaste emocional, físico; se tronó”, precisó el cantante.

Finalmente, este agregó que nunca hubo beneficios para los miembros de ‘RBD’, ya que según, no el contrato firmado no era el conveniente.

“Nos hicieron firmar un contrato donde nos dijeron que van a ganar tal, entonces, obviamente, cuando empezamos decíamos '¡wow!', pero nunca pensamos que íbamos a llenar el Coliseo de Los Ángeles. Nos aplicaron la de 'son los personajes de la novela Rebelde’, no son ustedes, son personajes de la novela, no son ustedes. Tienen la corbata, entonces eres el personaje de la novela, no eres tú'”, puntualizó Chávez.