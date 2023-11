Pirry recordó cuando su hermana lo encontró “casi muerto” en su casa

'Pirry' confesó que decidió contar esta dura experiencia luego de conocer la noticia del fallecimiento de la actriz Alejandra Villafañe, a sus 34 años, a causa del cáncer, sin mencionar su nombre. "Me hizo reflexionar mucho sobre lo fugaz de la vida y las cosas de las que a veces me quejo, eso me motivó a hablar de esto que me pasó hace unos meses y de lo que no había hablado porque no veía por qué, ahora creo que tengo algo que compartirles", indicó.

El también escritor aseguró que su propósito al revelar su accidente es "menos látigo, menos autocompasión, más empatía y más agradecimiento sin perder la rebeldía cuando es justa".