Pionero de la Toxicología en la región Caribe

Guerrero Salcedo nació en el municipio de Calamar, en el departamento de Bolívar, a orillas del Canal del Dique. Luego de cursar sus estudios de primaria llegó a Barranquilla, con el objetivo de convertirse en un gran profesional.

Se graduó de médico en la Universidad de Cartagena en 1976, y se inclinó por la toxicología clínica cursada mediante pasantías en 1978 de la Universidad de Antioquia. Luego vino el magíster de Toxicología del colegio oficial de químicos en Sevilla, España, en 2009.

Con más de 40 años de experiencia este toxicólogo ha recorrido diferentes entidades de salud en la ciudad de Barranquilla y actualmente sigue prestando sus servicios en esta especialidad, labor que complementa como docente de varias universidades en el programa de medicina.

“Puedo afirmar que no habido cargo administrativo y en la representación profesoral en el que no haya trascendido por lo positivo y excelente. Es decir, mi historia es esa, la de ser profesor y médico asistencial. En total sumo 45 años de experiencia y aún no pienso en retirarme”, afirma Guerrero.