Penélope Cruz y Javier Bardem: ¿Posibles nominados a los premios Óscar?

Se acaba la cuenta regresiva para que la Academia de Hollywood este martes notifique los candidatos a los Óscar. Los nombres de Penélope Cruz y Javier Bardem suenan cada vez con más fuerza para estar entre los aspirantes a los prestigiosos galardones.



La mayoría de medios de Hollywood incluye a la pareja española en sus quinielas, aunque por trabajos muy diferentes: “Madres Paralelas” en el caso de Cruz y "Being the Ricardos" en el de Bardem, dos de las cintas que podrían cosechar nominaciones junto a favoritas como "Dune", "Belfast" y "The Power of the Dog".



La excelente acogida que ha tenido la última película de Pedro Almodóvar en Estados Unidos ha puesto otra vez a Cruz, su protagonista, entre las actrices más valoradas de la temporada, junto con Lady Gaga (“House of Gucci”), Kirsten Stewart (“Spencer”) y Nicole Kidman (“Being The Ricardos”).



Sería la cuarta nominación al Óscar para la española, que lo ganó en 2009 por “Vicky Cristina Barcelona” y ya aspiró al premio por un trabajo en español con “Volver” (2007), a lo que se sumó su candidatura por “Nine” (2010).