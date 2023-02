Pedro Vergara: 60 años encarnando el espíritu del ‘Che’ Guevara

Al llegar, se sentó en una vieja cama de un cuerpo y lleno de la más notable sencillez, manifestó. “Aquí tienes al propio, quien durante seis décadas encarna en un disfraz el espíritu del ‘Che’ Guevara en el Carnaval de Barranquilla”.

Enseguida, llamó la atención su habitación adornada con una cantidad de fotografías y camisetas que tienen la imagen del médico, escritor y líder revolucionario Ernesto ‘Che’ Guevara de la Serna, nacido en Rosario, Argentina.

“La historia y gesta del ‘Che’ Guevara me la conozco de principio a fin, con decirle que nació el 14 de junio de 1928 y murió el nueve de octubre de 1967, siendo un luchador de la causa social. Por eso, decidí rendirle el más extenso y sentido homenaje”, dice de entrada, mientras toma una bocanada de aire para continuar dando explicaciones.

“Desde joven escuché hablar de él, llamándome la atención sus ideas en bien de los más necesitados. Consultaba en revistas y periódicos porque el internet no existía. Hasta el sol de hoy he seguido esa línea, y vea su físico se ha reflejado en el mío”.

Con la emoción marcada en su rostro, contó. “Al ‘Che’ Guevara lo conocí en Cúcuta en el año 1959, cuando yo trabajaba en un parque. Él llevó a unos niños a montar en la máquina de juegos que yo atendía. Ese día hablamos de todo y le comenté que ojalá pudiera verlo más adelante, pero nunca se cumplió mi deseo”.

La pausa del diálogo quedó en el olvido porque quería contar todo, como si el tiempo se fuera a detener y algo quedara escondido en sus nuevas palabras. “Una vez pasó un muchacho por la casa y me regaló una boina. Me la puse de una. A los ocho días me encontré con un vendedor de lotería y me dijo que me parecía al ‘Che’ Guevara”.

Como si la fuerza del recuerdo y la semblanza del ídolo revolucionario lo invitaran, señaló. “Se me prendió la luz, y de esa manera conseguí los demás elementos que identificaban al propio ‘Che’, dándome a conocer, especialmente en el Carnaval de Barranquilla”.

Entre las anécdotas que le han sucedido en los desfiles, narró sobre una vez que un hombre se tomó una foto con él y de repente le estampó un beso. También, una joven le confesó que no gustaba del ‘Che’ Guevara, pero él sí le gustaba mucho. Además, en otra ocasión lo invitaron a una casa donde todo giraba alrededor del personaje que él representa. “Fuí ídolo por varias horas”, anotó. De igual manera, destacó que el año pasado recibió el reconocimiento como Caporal del Carnaval de Barranquilla.

No dejó de contar sobre sus viajes al exterior donde estuvo en Estados Unidos, Cuba y Alemania, viviendo diversas experiencias por su personaje. “En esos países hubo de todo, entre elogios e insultos. En este sentido, algunos pensaban que estaba loco, pero cuando me conocían cambiaban de parecer porque mi mensaje es la igualdad y estar en contra de la discriminación”, señaló.

Después, el personaje carnavalero relató sobre su indumentaria: “El uniforme, lo compré barato; adquirí un fusil artesanal, las balas las hago con caucho, aluminio y madera, las granadas son de madera con aluminio y les echo pintura, un brazalete de plástico, un reloj y manilla con la foto del ‘Che’, una correa, botas largas y la boina que tiene una estrella. Durante estos años me le he pasado disparando recuerdos”.