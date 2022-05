Partos en casa: una elección para traer vida

Una profesión fundada desde el corazón, la solidaridad, el apoyo y la esperanza. Así se denomina la labor de unas parteras que a lo largo de la historia se han convertido en un factor de controversia para quienes dudan de la seguridad que se imparte en este tipo de procedimiento.

Es por esto que el aprendizaje y el entrenamiento que debe hacer parte de cada historial es fundamental para que no exista una desilusión mortal.

Así lo entendió Ernestina López, una mujer que a sus 73 años recuerda con nostalgia y alegría el cúmulo de emociones que evidenció con cada una de sus pacientes, cuando teniendo 23 años ya sabía lo que era traer una vida al mundo.

En el municipio de Riosucio (Chocó) dio sus primeros pasos en la enfermería, carrera en la que conoció a los médicos que la instruyeron para atender un parto. Desde allí supo que estaba preparada para ser la comadrona de cualquier mujer que solicitara sus servicios.

Una tarde en Barranquilla se llenó de valentía para atender un parto que no aceptaba una espera en el hospital. A Ernestina le manifestaron que a la mujer le habían dictaminado un parto por cesárea que en sus manos pudo salir naturalmente sin mayor riesgo.

El hecho representó un asombro para el médico que esperaba la llegada de la paciente al centro de salud. Por lo tanto, decidió preguntar: “¿en qué clínica parió?”, a lo que Ernestina responde entre risas: “En la clínica mía”.

Los saberes ancestrales heredados por su madre y bisabuela produjeron que ella misma atendiera el nacimiento de sus dos hijos, momento que para Ernestina tuvo más valor que lo que representa el oro para las minerías.

“Fue algo inconfundible, hermoso, que nunca en mi vida repetiré, pero que llevo en mi corazón para siempre recordar”, expresó.

El dinero era lo que menos la impulsaba a ejercer este oficio, pues nunca quiso cobrar por ofrecer el servicio. Ella solo quería ayudar a todas aquellas que padecían el calvario de no contar con un acceso a la salud.

“Nadie me pagaba, los atendía por ayudar y era satisfactorio”, dijo.

Recorriendo el barrio La Sierrita, ubicado en la localidad Metropolitana, se halla Danilsa León, una partera que aún está a disposición para continuar impartiendo esta labor.

Sus 43 años de experiencia le permitieron atender a sus nietos en casa y haber asistido más de 150 partos efectuados en su mayoría en el barrio El Bosque, suroccidente de la ciudad.

Danilsa también fue formada por un médico y recuerda cuando preparaba sus utensilios e iniciaba uno de los actos que más disfrutaba realizar.

“Yo recuerdo que aprendía rápido las cosas. Esto era lo que a mí me gustaba. Cuando uno quiere su profesión, uno aprende rápido”, dijo.

Agua caliente, guantes, toallas, desechables, gasas y tijeras eran elementos infaltables en el bolso que solía portar a cada lugar que se dirigía porque desconocía en qué momento se podría presentar una emergencia en una calle y ahí estaría ella, lista para recibir una nueva vida.

Aquellos partos que ya tenía planeados, solía cobrarlos entre 75 mil y 100 mil pesos.

Tiene 66 años y su memoria aún se mantiene reluciente. Se traslada al pasado y evoca con fervor aquel hombre que asistió por primera vez y vio salir del vientre de su madre gracias a su atención.

Actualmente tiene 50 años y lo ve transitar por su vivienda casi todos los días.

“Me sentí contentísima, me alegré, se me salieron lágrimas. Me consideré valiente, era mi primer parto y lo hice de maravilla”, expresó.