Paola Rodríguez, diseñadora de confianza

Su primer acercamiento al mundo comercial fue bajo el nombre de ‘Deep Fit’, una marca de ropa deportiva femenina que buscaba suplir una necesidad que Paola había descubierto en el mercado europeo, puesto que la prendas para ir al gimnasio eran aburridas.

Durante el proceso la barranquillera se enfocó en crear junto a diseñadores, piezas para que las mujeres hicieran ejercicio, enfocadas en dos aspectos, la funcionalidad y la versatilidad para las actividades externas al deporte.

“La vida se mueve muy rápido, y cada vez hay menos tiempo para las cosas, y yo comencé a pensar en unas prendas que me sirvieran a mí para ir a entrenar y luego para poder ir al banco o buscar a mis hijos a la escuela y seguir sintiéndome vestida, ese fue el enfoque principal”.

Una vez los diseños estuvieron elaborados, los materiales comprados y el personal contratado se procedió a la confección. Sin embargo, las altísimas expectativas de Paola se vinieron abajo.

“Al final el producto no era lo que yo realmente había plasmado en el diseño, y el error había sido mío. Yo tenía las ideas claras en la mente, pero creer que los demás las sabían interpretar, me llevó a un resultado que no fue el deseado y perdí mi inversión y esfuerzo porque la gente no compró y todas las prendas se quedaron”.

