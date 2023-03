‘Musas’: la exposición de ocho artistas dedicada a la mujer

El artista plástico Rafael Barón manifestó que para él es todo un honor hacer parte de esta exposición en la que se honra y dignifica a la mujer, que ha sido una constante en su obra.

“Esta vez participo con una pieza cargada de cierta simbología que tiene como título ‘noli me tangere’, una frase en latín que al español traduce ‘No me toques’. La pieza habla un poco de la integridad y dignidad que se construye desde el interior, a mí me gusta decir que voy más allá de un género, pues mi pieza habla de la dignidad y se convierte en una construcción de un ser libre”.

A su turno, Jorge Serrano Sanmiguel, artista santandereano radicado en Barranquilla desde 1986, expresó: “Como artista me gusta que las personas observen mi propuesta y empiecen a cuestionarse lo que quiero transmitir. Posiblemente dejó cosas encriptadas para que sean leídas por los visitantes y hacerlos reflexionar”.

Finalmente, Tatyana Bolívar, directora de Extensión y Servicios Externos de la Universidad Simón Bolívar, contó que “hace un año hicieron una alianza con ‘Musas Galería’ que dirige Cielo Támara para ofrecerle a la ciudadanía este tipo de espacios con artistas locales, nacionales e internacionales”.