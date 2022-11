Pablo Milanés y su legado construido a punta de trova

Si hay un colombiano que conoció a la perfección la discografía y también los aspectos personales de este cantautor cubano, ese fue el escritor magdalenense Gabriel García Márquez.

Fue tanta la conexión y admiración mutua que sintieron que siempre adobaron su amistad con música, al punto que para la celebración de los 30 años de carrera artística de Milanés, este le pidió al escritor colombiano que se involucrara en este trabajo discográfico denominado Querido Pablo.

“Le pedí personalmente a Gabo que me hiciera una pequeña nota sobre este disco, para escribirla nada más y él me dijo que no, que eso no era suficiente, que él quería hablar y que lo escucharan de lo que pensaba él del disco y de nuestra amistad, entonces se hizo así como él quiso”, contó Milanés en 2015 previo a su presentación en el Festival del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, que se cumplió en Medellín.

Gabo confesaría que la canción que más le gustaba del repertorio de Milanés era Yo pisaré las calles nuevamente, mientras que el artista también reconoció que su libro predilecto era Cien años de soledad.

Cuando Gabito quería escapar del mundo visitaba a Pablo en su casa en La Habana, donde hacían unas veladas memorables.