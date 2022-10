Lucía Méndez contó cómo conoció al narcotraficante Pablo Escobar en Medellín

Sin embargo, no todo terminó ahí, la actriz relató que después de su presentación, el narcotraficante paisa se acercó al camerino donde se encontraba Lucía para poder hablar con ella.

“Nos metemos al camerino y yo estaba blanca por el susto, mi mamá también. Ya me había cambiado y nos fue a buscar. Fue un choque de adrenalina tan impresionante, yo estaba muda. Se acercó y me dio su número y me dijo ‘si alguien la molesta a usted, su mamá o su familia, usted márqueme a este teléfono y va a tener en mí un amigo‘”, relató la cantante el dramático momento que vivió.