“He seguido el paradigma de radio seria, manteniendo el temperamento Caribe”

Luego tuvo la oportunidad de ingresar en una emisora más exigente llamada Radio Sutatenza, en donde conoció a Jorge Humberto Klee, quien en ese entonces era el Decano de la Facultad de Periodismo en la Universidad Autónoma del Caribe y le pidió que le consiguiera una beca para poder profesionalizar su verdadera pasión.

Aunque el decano no le dio la beca expresándole que la universidad no contaba con un estudio de radio en su centro educativo, entonces le enseñó a escribir a máquina reportaría e improvisar, además enviaba a estudiantes durante su emisión para que aprendieran de lo que él hacía.

“Los pocos estudiantes que estaban en la Autónoma iban a Radio Sutatenza, entonces el decano me dijo: "Mira, allá no tenemos laboratorios de radio, no hay estudios de televisión, tú tienes una gran ventaja y es que tienes un buen estudio, mira que ellos son de la universidad pero no tienen acceso"”, recordó el magangueleño.