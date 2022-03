Rafael Santos le canta a Barranquilla y a su Carnaval

Cinco minutos es la duración del nuevo mosaico musical de Rafael Santos Díaz, que lleva por nombre, De Fiesta con Diomedes y Rafael Santos, y que es un homenaje a la “fanaticada barranquillera” y a su padre, el legendario Diomedes Díaz.

El 28 de febrero fue lanzada esta propuesta musical, que incluye fragmentos de Regalo a Barranquilla, La Chambaculera, El muerto borrachón, El hombre de mama, El comelón, entre otras canciones, que más de una vez pusieron a bailar a los carnavaleros en la voz del fallecido ‘Cacique de la Junta’.

Santos vuelve musicalmente con el objetivo de reafirmar el talento que corre por sus venas y que sin dudad alguna, heredó de su progenitor.

“He salido nuevamente a representar el legado de mi padre, a decirle a su fanaticada que aquí tienen un cantante con el que pueden recordar a Diomedes, porque tengo la bendición de Dios de tener su color de voz, sumándole a eso la forma natural de ser heredada de él y la humildad y el sentimiento que están, porque esta es una dinastía sencilla”, dijo ‘El muchacho’ a EL HERALDO.

El mosaico que cuenta con la dirección y producción musical del acordeonero Jimmy Zambrano, será uno de los principales temas que Rafael Santos interprete en su presentación en el Festival de Orquesta 2022, evento al que ha confirmado su presencia para poner a gozar a todos los amantes del folclor vallenato.

“Decidimos a hacer este mosaico dándole gracias a Barranquilla y de paso homenajeado a Diomedes (…). Quisimos decirle gracias a la fanaticada, sobre todo a la barranquillera, porque fueron los que le dieron los tres Congos de Oro y en ésta oportunidad vengo a concursar para exponerles ese cariño y para valorar mucho más todo eso que se hizo en el pasado con mi papá y todo lo que se está haciendo en mi carrera”, puntualizó Rafael.

El artista también expresó que quiere que la gente se sienta de fiesta cuando escuche este mosaico y que además tengan claro que él “no imita”, sino que demuestra su “esencia musical” y que para él Diomedes Díaz “está vivo” en “su voz”.

“Fui el único hijo que él crió de sus manos y eso me deja muchos compromisos, porque en vida mi papá me recalcó: — el día que yo no esté, respóndame por la fanaticada— y yo le pregunté, ¿cómo se hace eso?, y me dijo: — cántele lo que les gusta, téngalos como lo más importante en su vida y jamás los olvides, porque los seguidores míos son jodidos, igual que yo— (risas)”, recordó el ganador del Congo de oro en el 2.000.

Compositor, cantante, verseador, productor y actor, son algunos de los talentos por los que el hijo mayor de Diomedes Díaz ha sido reconocido, los cuales agradece a “Dios” porque siempre es un “reto” representar la dinastía Díaz.