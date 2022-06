Empoderamiento a la mujer, es el mensaje de la nueva Señorita Atlántico

Viviendo el sueño “mágico”

“Siempre he conocido a Diana Caballero, pero fue desde los 15 años hasta el presente que me he preparado para cumplir un anhelo que viene de niña. Nunca quise precipitar las cosas en temas de reinados, primero dedicarme a terminar mi carrera para luego cumplir mi sueño que se ha convertido en magia pura. Este es el momento perfecto para trabajar por mis ideales, mi departamento y las necesidades de las personas. Es una oportunidad de trabajar por los demás”, cuenta Sofía, en conversación con EL HERALDO.

Ser modelo le ha permitido desenvolverse sin timidez, considera que es una de sus herramientas que utilizará durante su participación en el CNB. Para ella la mujer de hoy está preparada para desempeñar cualquier rol en la sociedad y como representante de ellas quiere trabajar en pro de la seguridad femenina.

Cuenta, además que el proceso para ser Señorita Atlántico ha sido largo y de mucha constancia pero con el apoyo de su familia y las personas que la rodean se ha hecho más ameno.

“Ha sido un proceso largo pero más que físico ha sido la parte intelectual en cuanto a mi crecimiento personal, de vivir cosas que no eran parte mi día a día. Me he esforzado mucho para llegar aquí. Me encantaría poder usar la moda como empoderamiento femenino, ayudar a esas mujeres a sentirse muy seguras de sí misma”, manifiesta.

Sofía, este año quiere dejar en alto a la mujer del Atlántico, es por eso que su mensaje va directo a las mujeres que al igual que ella en algún momento de sus vidas se han sentido inseguras y con miedo de expresar sus ideas.

“A mis mujeres atlanticenses les digo que persigan ese sueño por muy imposible que ustedes lo vean. No se cansen de luchar contra viento y marea por trabajar en pro de quienes necesitan de nosotros. No siempre he sido una mujer muy segura de sí misma por eso el querer trabajar con ellas, llevar la bandera de mi departamento muy en alto. Todo es posible para quien trabaja duro y sin parar”, concluye.