“Nuestra cultura estará en deuda con Adolfo Pacheco”: Poncho Zuleta

Ahora le toca decirle adiós al creador del merengue El viejo Miguel, un tema que en su garganta se expandió por distintos rincones.

“Ay buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad/ el viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado / yo me desespero y me da dolor por que la ciudad/ tiene su destino y tiene su paz para el provinciano/ me queda el recuerdo deleble de una amistad/ que deja en la tierra querida de sus paisanos”, reza en la introducción del tema.