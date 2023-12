‘Succession’ y ‘Abbott Elementary’ buscan dominar los Globos de Oro

En el apartado de mejor serie limitada, el fenómeno ‘Beef’ -de la factoría Netflix’- medirá su impacto con la quinta temporada de ‘Fargo’, serie inspirada en la película homónima de los hermanos Cohen.

Además, estas competirán con la serie ambientada en la invasión nazi en Francia ‘All the Light We Cannot See’; ‘Daisy Jones and the Six’, sobre la bajada a los infiernos de una banda ficticia de rock en Los Ángeles de los setenta; el drama histórico ‘Fellow Travelers’; y la rupturista ‘Lessons in Chemistry’.

La 81 edición de los Globos de Oro se celebrará el próximo 7 de enero en Los Ángeles tras una renovación de su junta directiva, que ya no depende de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés), para dejar atrás definitivamente polémicas pasadas acerca de la transparencia de estos galardones.