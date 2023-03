“No quiero hablar más sobre el tema”: Piqué sobre ruptura con Shakira

Tras 9 meses de que se haya desatado una bomba mediática a raíz de la ruptura de la barranquillera Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, el español decidió hablar por primera vez sobre lo acontecido.

En entrevista con la radio española RAC1, Piqué manifestó estar atravesando un buen momento en su vida.

“Yo estoy bien, en mi vida estaban pasando muchas cosas. Cada uno toma las decisiones que considera que son las mejores, yo hago las cosas de una manera e intento hacerlo de la mejor posible”.

Respecto al tema que lanzó Shakira a principios de enero con Bizarrap, convirtiéndose en todo un fenómeno musical y recientemente merecedora de cuatro récords Guinnes, el exazulgrana dijo que no quería emitir opiniones sobre ello.

“No quiero hablar del tema, no creo que toque. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos, cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más”.

Allí, Shak lanza fuertes dardos contra el español y argumenta algunas de las razones que motivaron su ruptura, luego de que el año anterior ya había expuesto otras más en Monotonía y Te felicito, todas incluidad en el género urbano, que ha dado muestra de la vigencia artística de la barranquillera.

Piqué también hizo referencia a la relación con sus hijos, añadiendo que todo marcha bien. “Con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y me gusta que participen de cosas, que se lo pasen bien. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre”.

Además, hizo énfasis en que desea la protección de ellos y poder seguir disfrutándolos.

“Solo quiero que mis hijos estén bien. Milán me pidió salir en la Kings League, le hacía ilusión, nada me hace más feliz que hacerlo feliz, lo volvería a hacer. Parece que tiene más años de los que ya tiene”.

Precisamente con Milán y Sasha, Shakira se desplazó a Nueva York para actuar en el show de Jimmy Fallon e interpretar por primera vez en vivo la popular ‘tiradera’. Fue todo un espectáculo brindado por la reina del pop que rápidamente se convirtió tendencia en Youtube las primeras 24 horas.

Cabe recordar que Milán fue pieza clave para la cristalización de este dúo. Esta canción el resultado de una sugerencia del menor. Me dijo: "mami tienes que hacer algo con Bizarrap que es el Dios argentino" y le muestro que justo me había escrito y le dijo a mi manager que debía lograr que yo cantara con Bizarrap", dijo Shakira en una reciente entrevista.