Niños y adultos disfrutaron del Safari nocturno en Barranquilla

Y es que la temática de esta edición tiene como objetivo concientizar sobre la crítica importancia de la conservación de esta especie, que se encuentra en peligro de extinción debido a su alto valor comercial.

"Esto nos debe enseñar a valorar más este tipo de hábitats, nosotros siempre venimos a admirarlos, pero también hay mucha gente que no lucha por su conservación".

Durante el safari, los visitantes fueron transportados a la tribu Samburu de África a través de una experiencia teatral única. Los miembros de esta comunidad compartían a través de la historia de Tantor, la vida y el comportamiento de los elefantes y las comunidades que comparten su territorio.

“Hay gente no tiene idea de dónde proviene este animal, de dónde proviene tantor que es un animal que es producto del tráfico, ya está en Colombia por eso, él no llegó solo a este lugar él llegó producto del tráfico de especies, entonces por eso es muy importante que conozcan su historia y que sepan que él no está aquí que no llegó fácil y que ha sido un animal que vive en el zoológico por esas circunstancias”, dijo Juliana Munique, líder de educación del Zoológico.

Los visitantes también disfrutaron de África en Casa a través de proyecciones e ilustraciones, conociendo la vida en manada de los elefantes. Se exploraron aspectos como la figura líder, su forma de comunicación y sus impresionantes caminatas.

Destellos neón invadieron el recinto, pues varios niños optaron por llevar esta vestimenta con sus rostros pintados representando a los animales del emblemático lugar.