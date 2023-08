Nieto de Robert De Niro murió por una sobredosis de fentanilo

Mediante un contundente mensaje, la hija del actor de Taxi Driver se dirigió a quienes se han dedicado a "esparcir crueles críticas y dolor a las personas que ya están manejando la angustia", escribió en el comunicado.

Drena dejó claro que, a pesar de que su hijo tenía una fuerte dependencia a las sustancias tóxicas, jamás fue advertido de que lo que consumía ese día contenían una mezcla de fentanilo, simplemente se las vendieron sin ningún tipo de remordimiento.

“Leo no fue advertido que estaría tomando una sustancia mezclada con fentanilo. Se le advirtió que 'no tomara demasiadas' píldoras y que 'tuviera cuidado con estas', pero esto es muy diferente a advertir que tenía una sustancia letal o, mejor aún, no venderla en absoluto", relató.

Asimismo pidió que no se le culpe a ella por la muerte del joven, a su padre y mucho menos a su ya fallecido hijo, pues lo que él sufría era una clara enfermedad: "no hay forma de razonar con la estupidez o la ignorancia, pero diré que mientras sigamos culpando al adicto y a la persona que sufre una enfermedad mental, seguiremos viendo más de esto".