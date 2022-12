Natalia Ramírez contó que la bajaron de avión tras discusión con aerolínea

Según relató la actriz, el primer problema se presentó cuando la aerolínea le aseguró que no tenía que pagar dinero adicional por su equipaje debido a que este correspondía a la categoría ‘silver’, pero cuando llegó a la terminal aérea le cobraron 90 dólares por su maleta.

Esto empezó así. @Avianca sigue maltratando a los pasajeros, esta vez me pasó a mi. Avianca hace rato dejó de ser lo que era y nadie hace nada @AviancaEscucha @Supertransporte @sicsuper @petrogustavo abro hilo por favor ayúdame a RT pic.twitter.com/joNvpy5GOs — @actriznatalia (@actriznatalia) December 15, 2022

Luego volvió a aparecer en sus ‘historias’ de Instagram para denunciar que tras una discusión entre su esposo y uno de los trabajadores de Avianca los bajaron ambos del avión.

“No me están dejando viajar ni a mí ni a mi marido. Simplemente porque mi marido llegó a la puerta, él es de otro grupo, y le dijo al muchacho ‘detente, no me toques’. Se armó el caos y dijeron que no estábamos listos para viajar. Esto es de locos”, contó la actriz.