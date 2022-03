Algunos famosos que decidieron contar que fueron víctimas de abuso sexual

La cantante estadounidense reveló en el documental ‘The me you can't see’ (2021), que produjo Oprah junto al príncipe Guillermo, que fue víctima de abuso sexual a los 19 años y como consecuencia de ello quedó embarazada. Según Stefani Germanotta, como es su nombre de pila, el agresor fue un productor de quien no quiso revelar su nombre.