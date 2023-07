“Quiero que las mujeres vean en mí una inspiración de liderazgo”

Mientras realizaba su carrera profesional se desempeñó como la mejor practicante de Procolombia, obteniendo una mención por mérito que le permitió laborar dos meses por prestación de servicios, pero confiaba en que ese tiempo se extendería.

“Sabía que yo me iba a quedar más tiempo. Estaba en mí mostrar que yo valía y justo me contratan hasta llegar a ser gerente de turismo. Tengo la felicidad de que no he tenido que acudir nunca a la política, ni a ninguna palanca y esto es importante porque muestra la disciplina”.

Su dinamismo y ganas de producir constantemente han sido dos grandes claves para labrar el camino que hoy sigue construyendo. “Es creer en uno mismo y si yo no lo hago ahora, nadie lo va a hacer por mí . Eso me hace ser una persona tan hiperactiva”.