Gal Gadot confirma que la Mujer Maravilla sí tendrá tercera parte

Según explicó Gadot, estará desarrollando esta tercera parte junto a James Gunn, quien tras dejar a Marvel está al frente del nuevo Universo de DC, y Peter Safran copresidente y director ejecutivo de DC Studios.

“Amo interpretar a Wonder Woman. Es algo muy cercano y querido para mí. Según lo que he escuchado de James y de Peter, vamos a desarrollar juntos 'Wonder Woman 3'”, dijo la intérprete a Comic Book.

Asimismo, Gal Gadot comentó sobre la nueva película Superman Legacy que presentará al nuevo Hombre de Acero interpretado por David Corenswet mientras que Rachel Brosnahan fue elegida como Lois Lane.

“Es un desafío tan enorme y es un comienzo tan emocionante para cualquier actor, y le deseo a quien sea que lo vaya a interpretar la mejor de las suertes y que disfrute del viaje”.