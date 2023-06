Logró tener bebé tras diagnóstico de infertilidad y 25 años de tratamientos

Cuando llegamos a casa, me eché a llorar. Se sintió como 25 años de dolor tratando de escapar y me atrapó en un momento en el que no lo esperaba”, destacó Helen, quien también agradeció a los médicos de la clínica Dunya IVF.

El sorprendente suceso dejó a los expertos desconcertados y asombrados por la capacidad del cuerpo humano para desafiar las estadísticas y superar las barreras impuestas por la ciencia.

El doctor Alper Eraslan, particularmente, admiró a la mujer inglesa por su determinación y aseguró que es una inspiración para los demás.

“Estamos muy felices de ver que mujeres como Helen finalmente tienen la oportunidad de tener sus propios hijos. Continuaremos haciendo todo lo posible para ayudar a otras parejas a lograr este sueño también", sostuvo.

Es importante destacar que cada caso de infertilidad es único, y los tratamientos y opciones disponibles pueden variar según las circunstancias individuales.