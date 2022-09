¿Qué pasará con las mascotas de la reina Isabel II?

Tampoco se sabe a ciencia cierta cuántos canes tenía en la actualidad Isabel II, que murió el pasado jueves a los 96 años en su castillo de Balmoral, aunque se cree que son al menos cuatro: dos corgis, Muick y Sandy; un cocker spaniel, Lissy, y Candy, un dorgi (híbrido de perro salchicha y corgi cuya origen se atribuye precisamente a la reina).

"La reina no tenía intención de crear una nueva raza. Veía a los dorgis como una diversión entre ella y su hermana (Margarita), y eran unos caninos tan amigables que siguieron haciéndolo", relata Penny Junor en su libro "All the Queen's corgis" (2018).

Esta autora explicaba en esa misma obra que dos de las personas más cercanas a la soberana, su modista Angela Kelly y su paje Paul Whybrew, se ocupaban en muchos casos de los animales personalmente.