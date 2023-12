Moteros que marcan diferencia por su solidaridad sobre ruedas

La vida de los motociclistas es una narrativa que va más allá de los estereotipos. No son solo rebeldes en busca de emociones fuertes; son individuos comprometidos, apasionados por la libertad, la carretera y el bienestar de quienes les rodean.

Jorge Almeida, un joven amante de las clásicas motocicletas italianas Vespa, hoy es parte de una gran comunidad conformada por más de 40 personas que comparten esta misma pasión y se reúnen ocasionalmente para realizar viajes interdepartamentales en medio de la naturaleza.

“Lo que me inspira a seguir montándome en una motocicleta e ir en carretera es el sentir la brisa, sentir que cuando vas en la carretera huele a monte, a finca, poder ver el amanecer. Cuando uno viaja full temprano, eso es algo que personalmente me relaja, me hace feliz, y más si uno va en combo con los amigos, eso es algo que realmente te genera felicidad”, comentó el joven motociclista.

Motivados por un amor innegable, estos motorizados recorren pueblos en busca de nuevas historias por contar y culturas por descubrir.

En los largos años que han vivido sobre ruedas, algunos grupos de amigos han logrado mezclar sus pasiones con sus vidas personales. Almeida quien también es artista y amante de los animales se ha propuesto fusionar su pasión por los viajes en moto y su amor por los animales, en un programa diario de alimentación animal.