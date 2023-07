Los famosos que se lanzan a la arena política

Betsy Liliana Díaz González, hija del fallecido Diomedes Díaz y la doctora Betsy Liliana González, anunció este jueves oficialmente que será candidata por el Partido Conservador al Concejo de Barranquilla. En diálogo con EL HERALDO en la sede Norte de la Registraduría, dijo que busca ser la voz de la juventud y ayudar a emprendedores y jóvenes que no han tenido oportunidades. También quiere trabajar por el empoderamiento de las mujeres. Planea visitar diferentes barrios y escuchar a la comunidad para conocer sus necesidades.

“La motivación que tuve para aspirar al Consejo de Barranquilla es ser la voz de la juventud de los barranquilleros. Me siento muy feliz porque voy a poder acercarme muchísimo más al pueblo, conocer su necesidad, pero sobre todo ayudar a todos los emprendedores y a todos los jóvenes que no han tenido oportunidades”, le dijo a esta casa editorial.

La joven influencer y directora de la Fundación Diomedes Díaz, debuta así en la arena política. Al preguntársele por qué se inclinó por el Partido Conservador, la joven a quien su padre mencionó en temas como Entre placer y penas, expresó que “Me parece un partido muy firme, siento que es un pilar de la estructura de Colombia. Me encantan todas sus propuestas y soy completamente afín a trabajar en equipo, y este equipo me parece el mejor”.

Lilianita, como la llaman de cariño sus allegados también habló de sus cualidades como líder. “Siempre he sido líder en mi familia, sobre todo entre mis hermanos. Como ya saben soy la representante de la fundación de mi papá y esto me enorgullece profundamente y por qué no seguir trabajando por la juventud de Barranquilla, por la juventud y el futuro de Colombia”, concluyó la joven barranquillera.