“Mi Vicente Fernández es un personaje honesto”: Jaime Camil

“Cuando es para ti aunque te quites, y cuando no es para ti, aunque te pongas”, comentó el actor sobre su elección para interpretar a su compatriota.

Y la realidad no está lejos de ser así, pues, según contó Camil, “agencias de castings en México me bloqueaban para que yo no tuviera el papel”.

Aunque reconoció no saber las razones de este “bloqueo”, todo llegó a buen puerto cuando una llamada de una directiva de Caracol Televisión logró comunicarse directamente con el intérprete para expresarle su desazón por su no participación en este proyecto.

“Yo respondí que es la primera vez que escucho que existe este proyecto y es un rotundo sí, no hay vuelta para atrás. Y así es como llego a El rey”, concluyó Camil.