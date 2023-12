Las películas que se guardarán para su preservación en Estados Unidos

El gran relato sobre la esclavitud '12 Years a Slave' (2013), dirigido por Steve McQueen, y la entrañable historia de Disney 'Lady and the Tramp' se encuentran en esta relación de películas.

También se incluye un título de más de un siglo, 'A Movie Trip Through Filmland' (1921), un documental educativo hecho en la sede de Kodak sobre cómo se hacen las películas, y un clásico de la talla de 'Dinner at Eight' (1933), de George Cukor, una de las primeras grandes películas del cine sonoro.

No falta en esta lista la película que cuenta el fallido viaje lunar del 'Apollo 13', un fracaso que para muchos acabó convirtiéndose en el mayor éxito de la NASA y que Ron Howard contó en la gran pantalla con Tom Hanks como protagonista.

Icónicas son otras dos películas incluidas, ambas marcadas de una forma u otra por la música: 'Fame' (1980), que hizo soñar a muchos con triunfar en el mundo del espectáculo, y 'Desperately Seeking Susan' (1985), el gran éxito cinematográfico de Madonna.