“Mi papá decía que era el más colombiano de los colombianos”: Lina Botero

“Mi papá tuvo la suerte infinita de haber hecho con su obra exactamente lo que él quiso en vida, haberle regalado a Colombia esos dos museos que le regaló, la plaza las esculturas monumentales, tantas obras filantrópicas que hizo para Colombia le dieron a él la satisfacción más grande del mundo, él me decía continuamente ‘lo más inteligente que yo he hecho en mi vida fue haberle hecho esos regalos a Colombia porque lo que yo le hice me ha devuelto millones de veces en cariño’”.

Destaca que lo más extraordinario que donó fue toda su colección privada en el año 2000, cuando el territorio nacional atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia reciente, con los diálogos del Caguán en desarrollo y la expansión de las masacres del paramilitarismo.

“Mi papá donó toda la colección privada, descolgó cuadros de su casa y yo en un momento le dije ‘papá pero por qué al menos dejas estas cuatro obras que están acá que son las que están en las paredes de tu casa, regala todo, pero deja esto” y me dio una respuesta que jamás olvidaré, si un regalo no te duele, entonces no es un buen regalo”.