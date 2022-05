“Mi padre siempre fue un amante de los carnavales y del mar”

Sin embargo, Sandra fue clara y afirmó que en su momento los galenos solo le daban a su padre poco tiempo de vida.

Sobre sus últimos días en casa, la hija de Marcelino dijo que este solía escuchar música de antaño, permanecía sentado en una silla o acostado. Además veía con permanencia a través de You Tube los viejos programas de Sábados Felices en los que él aparecía.

“Era una persona que permanecía escuchando música viejita, veía los programas que había hecho en Caracol Televisión, se lo poníamos en YouTube, eso era lo que le gustaba ver. Además permanecía mucho tiempo acostado”.

Frente a su forma de ser, su hija reveló que: “antes de su enfermedad, era una persona que estaba pendiente de todos, no estaba tranquilo si no te atendían bien. Si estábamos en un restaurante, era pendiente de que trajeran el plato, la gaseosa o el postre. Siempre fue así. Pendiente de todos, ese era Marcelino que, bajo su cara, bajo su aspecto de parecer una persona fuerte, de mostrarse como alguien feo, porque así no las vendió la televisión colombiana, era una persona con un corazón muy noble”.

La conexión del comediante de Sábados Felices con la región Caribe, según Sandra, siempre fue permanente. “Lo que más le gustaba era venir a la costa y a los carnavales, tanto con el elenco de Sábados Felices como solo. Le gustaban mucho los carnavales de los pueblos, en especial el de Santo Tomás. También le agradaba mucho el mar”.

La mujer indicó también que esa conexión con la Costa también la heredó ella, pues desde hace unos seis años reside en Barranquilla con su pareja.

Finalmente, de acuerdo con Sandra, el legado que les dejó Marcelino a ella y a todos sus nueve hermanos fue el de que: “Nos enseñó a manejar todas las situaciones con tranquilidad, nos decía que para toda dificultad de la vida había una solución”.

Las exequias de este personaje de la televisión colombiana se llevarán a cabo este sábado en la capital del país.