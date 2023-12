“Mi cocina no existiría si no estuviera basada en lo social”

“La creatividad es mi impulso, mi formación está basada en las artes y la economía, elementos que también están en mi cocina y con los que también narra historias. Los premios me enorgullecen por mi país, pero me satisface más estar en los fogones”.

Finalmente, Leo se refirió a las deudas que tiene pendiente con la vida, a lo cuál entre sencillez cálida solo pudo decir: “Nunca he creído que le deba a la vida o que tenga cosas pendientes por hacer, siempre me he enfocado en solo disfrutar el presente mientras hago lo que amo”.