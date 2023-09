Melissa Zirene, las manos que diseñan experiencias

Uno de los retos que ha enfrentado es una dermatitis atópica.

“Esto me hizo a mí tocar fondo en muchos sentidos de mi vida. Pero llegó un momento en que yo quise reflejar a través de mi piel, a través de mis diseños, ese brillo que yo sentía me faltaba. Cuando uno de pronto sabe en carne propia algunas condiciones, se vuelve más sensible y eres más empática porque de pronto lo mío es la piel, pero en otra novia puede ser sobrepeso, acné. Hay novias que se acomplejan porque son muy altas, tienen mucho gusto, poco gusto. Entonces tú aprendes a tener tacto, porque sabes que así como a ti te cuesta, tienes inseguridades, entiendes a la mujer como una persona perfectamente imperfecta”, afirmó Melissa.