Melissa Martínez habla por primera vez de su ruptura con Matías Mier

Entre lágrimas, agregó: “Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre. He creído que es tan valioso lo que dices que tienes que tratar que eso sea para edificar y para construir, y aunque existan cosas que no estén bien y aunque parezca que giran en torno a ti, que son nefastas, aunque se tejan miles de teorías, bueno, todo termina resumido a un adiós y ya, pero no está mal”.

La periodista comentó la publicación con un sentido mensaje: “Esta mañana cuando salió esta parte de la entrevista me asusté. Nunca antes me vi llorando sino fuera de alegría, pero después recordé que somos miles en uno. Meli es alegre, extrovertida y para tratar algunos temas puede ser muy sensible. Y, aunque digo que podemos con todo… SÍ, pero no todo al tiempo”.