“Meira Delmar era una mujer cariñosa”

Siguiendo el legado de la poesía una de las poetas más destacadas de Colombia, el Instituto Técnico de Comercio de Barranquilla se tomó el tiempo de preparar a cinco niñas de sexto grado para recitar algunos poemas, dirigidas por Rosa Romero maestra de lengua castellana y Carmen Brochero quien habló de la importancia de enseñar la poesía de Olga Chams.

“Somos una institución pública del Distrito de Barranquilla Instituto Técnico de Comercio Barranquilla cuya finalidad es empoderar a la mujer para lanzarla al mundo laboral y aprovechando este encuentro, queremos que quede la inquietud amar y promover más el legado cultural de Meira del Mar que es maravilloso”, anotó.

Los poemas recitados por las estudiantes fueron: Muerte mía, confesión Azul, Inquietud e Instante.

Por otro lado, la directora del área de literatura Miriam Noriega de la Biblioteca Pública Departamental, recordó a Meira como una persona noble, cariñosa y muy profesional.

“Cuando yo ingresé acá a la biblioteca departamental, me acuerdo que Meira del Mar fue una de las primeras directoras de la biblioteca. Ella marcó mucho mi vida, yo estudié Filosofía y Lenguas modernas y cuando estuve en La Universidad del Atlántico, ella dio un recital, en ese momento me impactó su suavidad y su amor. Cuando ingreso a trabajar acá en la biblioteca, me enseñó mucho su forma de administrar, su forma de tratar con los demás, porque ese amor lo proyectaba pero también tenía un carácter firme. Eso fue algo que me marcó como funcionaria”, agregó.