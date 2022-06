“Me he disfrutado todo este ascenso artístico”: Farina

Como si fuera poco debutó en la pantalla gigante con la película Flow calle, en la que participan otras figuras de la música urbana y que se ha convertido en número uno en República Dominicana y Puerto Rico.

Tras el éxito cosechado, la cantautora colombiana empieza a “rebobinar el casete” y confiesa que haber iniciado su carrera ante los ojos del público, la llevó a un nivel de exigencia único que hoy la tiene volando.

“En ese reality aprendí a pararme en un escenario y empuñar un micrófono, hice todo el proceso ante los ojos de Colombia, algo que normalmente no hacen los artistas, que se equivocan o desafinan en el estudio y luego corrigen. Yo cometí mis errores delante de la gente y fui evolucionando. Me he disfrutado todo este ascenso artístico, le he presentado a la gente todas mis fortalezas dentro de la música urbana y obviamente por eso he sido bien valorada”.

A lo largo de este tiempo de maduración, Farina ha ubicado cinco de sus temas en los listados de Billboard y también se ha codeado dentro de un estudio con artistas de la talla de Maluma y Arcangel.

“Con Maluma soy muy cercana, él ha seguido mi proceso al detalle y con Arcangel, que es de mis artistas favoritos, también hice un EP en medio de la pandemia. Además, he grabado con Thalía y Natti Natasha con quien hicimos Las nenas, realmente me siento muy agradecida de trabajar con grandes figuras”.