Más de 60 mil salchichas se devoraron en segundo Festival del Perro Caliente

Una nueva conquista culinaria se tomó la Plaza de la Paz. El emblemático lugar se convirtió en el epicentro que recibió la segunda edición del Festival del Perro Caliente en Barranquilla.

En los más de 30 puestos habilitados se estaban cocinando las variedades de un alimento apetecido por los amantes de las comidas rápidas. Desde combinaciones árabes, de Kibbe, butifarra, trifásico, estuvieron a disposición de los visitantes que se acercaron masivamente a los puntos ofrecidos.

Las preparaciones protagonizaron cada rincón de la plaza desde tempranas horas de la tarde. El olor se sentía desde lejos. Ya los chefs habían iniciado su trabajo y estaban listos para complacer el paladar a punta de una buena sazón.

Asistir al Festival fue el plan predilecto de más de 50 mil personas que durante los cuatro días rodearon las afueras del lugar esperando ingresar a una feria llena de sabor.

Breiner Andrade llegó con la ilusión de satisfacer sus antojos y lo logró. Los numerosos puestos pusieron en duda su decisión, por lo que decidió probar más de cuatro perros.

“Esto es de lo mejor que pueden hacer en la ciudad. No me contuve y no pude probar solo uno, así que me puse a caminar”.

Y así fue para muchos. Una exploración culinaria que hace tiempo deseaban recorren en uno solo lugar.

Los amantes de este alimento extraído de la cocina estadounidense fueron los más complacidos.

Jainer Gómez se considera fanático del perro caliente y participante activo de este tipo de eventos.

“Soy amante a morir del perro caliente y todos han estado a la altura. Una salsa tártara exquisita es infaltable y esos han cumplido mis expectativas”.